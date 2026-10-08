Cile agli Usa: lo Stretto di Magellano è e resterà cileno

Santiago, 8 ott. (askanews) - Il Cile non ha bisogno dell'aiuto di nessuno per difendere la propria sovranità sullo Stretto di Magellano. Lo ha detto il ministro degli Esteri Francisco Pérez Mackenna, replicando all'ambasciatore statunitense a Santiago Brandon Judd, che aveva legato la cooperazione di Washington sullo Stretto alla disponibilità del Cile a collaborare sui dossier importanti per gli Stati Uniti.

"Lo Stretto di Magellano è sempre stato, è e sarà cileno. Possiamo difendere la nostra sovranità da soli. Non abbiamo bisogno dell'appoggio di nessuno per difenderla. Lo facciamo da 200 anni e questo è ciò che voglio dire a tutto il popolo cileno. Siamo qui per difendere la nostra sovranità e continueremo sempre a farlo. Lo Stretto di Magellano, lo ripeto, è sempre stato, è e sarà cileno".