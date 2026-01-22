Ciclone "Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia

Milano, 22 gen. (askanews) - A seguito dell'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone "Harry", che ha colpito vaste aree del Sud Italia, la Guardia Costiera ha attivato un ampio dispositivo operativo in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Oltre 450 donne e uomini e più di 100 mezzi sono stati impegnati senza sosta per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e il presidio dei porti, come si vede nel video diffuso dalla Guardia Costiera. Decine gli interventi in mare e lungo le coste, tra cui il salvataggio di un uomo e del figlio minore al largo di Catania. Le operazioni proseguono con Sale operative attive H24 e il supporto dei mezzi aerei.