CICAP Fest, con Stephan Lewandowsky si parla della post-verità

Padova, 6 nov. (askanews) - Una serie di incontri per ragionare sull'idea di futuro: a Padova si tiene la nona edizione del CICAP Fest, appuntamento che invita a "fermarsi nel mezzo dell'accelerazione, osservare e discutere insieme come scienza e società stanno cambiando, distinguendo tra promesse e illusioni, tra paure fondate e narrazioni fuorvianti". Uno degli ospiti d'onore della tre giorni è lo psicologo cognitivo australiano Stephan Lewandowsky, dell'università di Bristol, che ha lavorato sui temi della post-verità e dell'assuefazione alle menzogne. Analizzando anche parole come "onestà".

"L'onestà - ha spiegato il docente ad askanews - si compone di due elementi: da un lato, implica precisione, ovvero il dovere di essere veritieri e di restare ancorati alla realtà. Dall'altro, richiede di esprimere sinceramente le proprie convinzioni. Il problema sorge quando alcuni politici tentano di accreditarsi come onesti limitandosi a dichiarare con sincerità il proprio pensiero, trascurando completamente il requisito della precisione. Affinché una democrazia possa funzionare, è necessaria una base di conoscenze condivise. È ovvio che si possa essere in disaccordo su molte questioni, ma non si dovrebbe discutere su fatti fondamentali, come il fatto che la Terra sia rotonda e non piatta. Esistono aspetti che non meritano nemmeno di essere oggetto di dibattito; eppure, figure come Donald Trump, insieme a coloro che si lasciano ingannare, finiscono per minare proprio questo principio".

Particolarmente significativo nel lavoro di Lewandowsky anche il ragionamento su come viene raccontato e percepito il cambiamento climatico. "La crisi climatica - ha aggiunto lo studioso - ha rappresentato, per molti versi, un banco di prova per quello che oggi viene definito un mondo 'post-verità'. Esistono numerose prove che documentano l'ingente quantità di denaro investita a livello globale, negli Stati Uniti e in Europa, per negare il cambiamento climatico. Tali risorse provenivano da gruppi di interesse legati all'industria dei combustibili fossili, che finanziavano presunte "ricerche" finalizzate a screditare la scienza del clima. Questi soggetti, a loro volta, hanno mutuato tale strategia dall'industria del tabacco: tra gli anni '50 e '60, quest'ultima attuò un programma analogo, volto a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla realtà scientifica, ovvero che il fumo causa il cancro ai polmoni".

Il CICAP Fest, quest'anno insignito anche della Medaglia del Presidente della Repubblica, si tiene dal 6 all'8 novembre.