Cibo, scuole e futuro: la California porta suo modello a Torino

Torino, 26 set. (askanews) - Il legame tra educazione alimentare, biodiversità e il ruolo delle scuole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili: California protagonista a Torino, rappresentata da una importante delegazione e in particolare da Jennifer Siebel Newsom, moglie del governatore Gavin Newsom e first partner del Golden State.

A partire dall'esperienza del progetto School Supported Agriculture, a Terra Madre, Salone del gusto a Torino, uno dei dibattiti si è concentrato su come il cibo possa aiutare le giovani generazioni a riscoprire il valore degli ecosistemi locali, del patrimonio culturale e dei princìpi del cibo buono, pulito e giusto.

Ispirato da Alice Waters - in sala - e dalla sua collaborazione con Slow Food, il dibattito ha messo in luce il potenziale educativo del cibo nel formare cittadini consapevoli, capaci di prendersi cura dell'ambiente, delle comunità e del futuro del pianeta.