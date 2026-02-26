ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Cibi a base vegetale: dal 2023 i consumatori sono aumentati del 10,6%

Milano, 26 feb. (askanews) - Dal 2023 a oggi i consumatori di cibi a base vegetale sono cresciuti del 10,6%, segno che questi prodotti si fanno sempre più spazio sulle tavole degli italiani. Secondo un'indagine AstraRicerche per il Gruppo prodotti a base vegetale di Unione italiana food, quasi il 46% li consuma 2-3 volte al mese. E per il presidente del Gruppo Giancarlo Giorgio, non si tratta di un fenomeno passeggero, bensì di una trasformazione in atto delle abitudini alimentari. Ma chi è il consumatore di prodotti plant based? "Non è un consumatore necessariamente vegano o vegetariano, è un consumatore avveduto che integra le proteine a base vegetale nella propria dieta - ha sottolineato - è consapevole di cosa sta andando a cercare e cosa sta andando a scegliere. Pensa che la categoria possa portare un benessere maggiore rispetto a una dieta magari esclusivamente su base di proteine animali. E' una platea che comprende anche coloro che hanno necessità dietetiche particolari, ma non solo: è un consumatore che vuole variare".

Per gli italiani la scelta dei prodotti plant-based è prima di tutto legata al benessere: quasi tre su quattro li considerano molto o abbastanza salutari e altrettanti li ritengono un aiuto per una corretta nutrizione. Ma stando all'indagine AstraRicerche, non c'è solo questo. Per oltre il 66% è un modo per sperimentare nuovi sapori e consistenze e sono un rimedio per chi ha poco tempo in cucina. Ma quali sono i cibi plant based preferiti? In cima alla lista troviamo burger, polpette, salsicce e affettati, seguiti da bevande (34%) e yogurt vegetali (32,4%). Proprio su alcune denominazioni utilizzate per indicare questi prodotti, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento volto a limitarne l'uso perchè tradizionalmente associate alla carne, riaprendo il dibattito anche nel nostro Paese. Ma secondo il Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione italiana food non c'è rischio di confusione: "L'intervento normativo è volto a portare una chiarezza che, secondo noi, c'è già - afferma Giorgio - perché il consumatore è consapevole e capisce benissimo la distinzione tra prodotti a base vegetale e prodotti a base animale. Quindi è un intervento volto a regolare una materia che, secondo noi, il consumatore già comprende e riesce a decifrare in maniera corretta".

Stando allo studio di AstraRicerche quasi il 90% dei consumatori di cibi plant based è consapevole di cosa consuma e, anche di fronte a una prova visiva i consumatori sono stati in grado di riconoscerli correttamente. Del resto questa categoria di prodotti tra il 2024 ed il 2025, secondo dati NielsenIQ, è cresciuta del 4,8% a volume, un trend che a detta dello stesso Giorgio è destinato a proseguire: "Io credo che questo sia un trend consolidato che aumenterà. Il consumatore è consapevole della categoria di prodotti, la ricerca, la vuole e aumenterà nei prossimi anni sicuramente - rimarca - Il futuro è destinato a essere in crescita, è consolidato, è un trend che non possiamo assolutamente invertire".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi