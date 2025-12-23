Ciani (DS): ingiustizia viaggiare per Natale a cifre spropositate

Roma, 23 dic. (askanews) - "Il tema dei prezzi degli aerei, dei treni per tornare al sud per le festività natalizie è un tema di ingiustizia. Troppi nostri concittadini oggi non possono tornare a casa perché i prezzi sono troppo alti. Oggi un treno per Rosarno costa 259 euro, un volo di andata e ritorno per Palermo o per Catania 450 euro. È un'ingiustizia, bisogna far qualcosa perché il Natale deve essere un Natale per tutti uguale". Lo dichiara Paolo Ciani Deputato e Segretario Demos - Democrazia Solidale.