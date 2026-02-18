"Chopin, notturno a Parigi", musica, amore ed eccessi di un dandy

Roma, 17 feb. (askanews) - Racconta tanti aspetti sconosciuti del grande compositore "Chopin, Notturno a Parigi", il film di Michal Kwiecinski nei cinema dal 26 febbraio. Qui vediamo una clip in esclusiva in cui l'interprete Eryk Kulm, che ha eseguito personalmente tutte le opere presenti nel film, mostra un lato del leggendario compositore polacco che non si trova nei libri di storia: quello di un dandy amante del divertimento, celebre per il suo senso dell'umorismo, un virtuoso del pianoforte e un uomo affascinante che, nonostante la malattia, ha goduto della vita fino all'ultimo respiro.

Il film dipinge un vero e proprio affresco epico che ci trasporta nella Parigi del XIX secolo, quando Fryderyk Chopin era uno dei favoriti dell'aristocrazia francese. Si ripercorre un viaggio affascinante in un tempo in cui musica, amore e ribellione andavano di pari passo. Durante il suo periodo parigino, Chopin fu un'autentica star dei salotti e della corte francese, oltre che protagonista assoluto della vita notturna: nessuna festa poteva definirsi riuscita senza una sua apparizione. Suonava e componeva come nessuno prima di lui, con l'audacia e il coraggio tipici dei veri geni.

"Chopin, Notturno a Parigi" mostra così un volto inedito del musicista: un giovane innamorato della vita, che però nasconde una profonda malinconia dietro una maschera di ironia brillante. L'enfant terrible del suo tempo, dandy, ribelle, outsider seducente, che ha speso gran parte delle sue energie per essere amato e popolare, fino a comprendere, alla fine della sua breve vita, che l'unica cosa che contava davvero per lui era la musica.