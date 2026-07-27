Chip, per CXMT debutto da record alla Borsa di Shanghai: +466%

Milano, 27 lug. (askanews) - Esordio da record alla Borsa di Shanghai per ChangXin Memory Technologies (CXMT), uno dei principali produttori cinesi di chip di memoria, componenti fondamentali per server, data center, smartphone e sistemi di intelligenza artificiale. Il titolo ha registrato un'impennata massima del 535% al debutto, toccando un picco di 55,03 yuan, per poi chiudere la seduta a 49 yuan (+466%). La capitalizzazione di mercato ha raggiunto circa 3.700 miliardi di yuan (547 miliardi di dollari), superando per alcune ore quella di Tencent e diventando la società quotata di maggior valore della Cina.

L'operazione ha raccolto 8,5 miliardi di dollari attraverso l'emissione di 6,7 miliardi di azioni, segnando la più grande Ipo nella Cina continentale dai tempi del debutto di Agricultural Bank of China nel 2010.

A sostenere l'entusiasmo degli investitori sono stati il ritorno alla redditività, con 33 miliardi di yuan di utile nel primo trimestre del 2026, e il ruolo sempre più strategico di CXMT nello sviluppo di memorie avanzate, considerate un elemento chiave per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale e per l'obiettivo di Pechino di rafforzare l'autonomia tecnologica della Cina nel settore dei semiconduttori.