Chieti, Ecodigital con Legnini: spazio a giovani e startup

Chieti, 15 mag. (askanews) - "La sfida è politica anche in Abruzzo, a Chieti, perché è importante che le nostre città diventino davvero smart cities, legate all'innovazione, alla capacità di dare spazio ai giovani, a creare incubatori per le startup, e soprattutto per migliorare la qualità della vita dei cittadini. E Giovanni Legnini è una ottima espressione di questa capacità di innovazione e di cambiamento, per quello che ha già fatto, perché è quello che uno ha fatto che conta, al di là delle promesse elettorali". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital ed ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, intervenendo all'iniziativa promossa dalla rete EcoDigital insieme a Giovanni Legnini, candidato sindaco di Chieti, all'onorevole Daniela Torto, ad Anselmo Pellizzi, segretario nazionale della rete EcoDigital, all'assessore alla Sanità di Chieti Fabio Stella, al sindaco di Casacanditelli Alessandro Monaco e al Network Giovani M5S.

"La rete Ecodigital promossa da Pecoraro Scanio - ha detto Legnini - e da tanti giovani in Italia ci aiuterà a dare un'ispirazione giusta alla nostra amministrazione. Vogliamo che queste transizione, troppo lunghe, quella ecologica e digitale, abbiamo uno sviluppo, un compimento e siano generatori di vita e di lavoro, innanzitutto per i giovani. Vogliamo innnovare profondamente la macchina amministrativa della città, che così come è strutturata non funziona, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con la formazione del personale, con giovani assunti presso l'amministrazione pubblica, che ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi".

"L'incontro con tanti giovani qui a Chieti è motivo di incoraggiamento ma soprattutto di inversione di tendenza- ha replicato Pecoraro Scanio -. L'Italia ha perso troppi giovani, troppi cervelli che se ne sono andati all'estero, dobbiamo essere capaci di farli ritornare creando iniziative utili".