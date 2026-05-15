ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Chieti, Ecodigital con Legnini: spazio a giovani e startup

Chieti, 15 mag. (askanews) - "La sfida è politica anche in Abruzzo, a Chieti, perché è importante che le nostre città diventino davvero smart cities, legate all'innovazione, alla capacità di dare spazio ai giovani, a creare incubatori per le startup, e soprattutto per migliorare la qualità della vita dei cittadini. E Giovanni Legnini è una ottima espressione di questa capacità di innovazione e di cambiamento, per quello che ha già fatto, perché è quello che uno ha fatto che conta, al di là delle promesse elettorali". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital ed ex Ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura, intervenendo all'iniziativa promossa dalla rete EcoDigital insieme a Giovanni Legnini, candidato sindaco di Chieti, all'onorevole Daniela Torto, ad Anselmo Pellizzi, segretario nazionale della rete EcoDigital, all'assessore alla Sanità di Chieti Fabio Stella, al sindaco di Casacanditelli Alessandro Monaco e al Network Giovani M5S.

"La rete Ecodigital promossa da Pecoraro Scanio - ha detto Legnini - e da tanti giovani in Italia ci aiuterà a dare un'ispirazione giusta alla nostra amministrazione. Vogliamo che queste transizione, troppo lunghe, quella ecologica e digitale, abbiamo uno sviluppo, un compimento e siano generatori di vita e di lavoro, innanzitutto per i giovani. Vogliamo innnovare profondamente la macchina amministrativa della città, che così come è strutturata non funziona, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con la formazione del personale, con giovani assunti presso l'amministrazione pubblica, che ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi".

"L'incontro con tanti giovani qui a Chieti è motivo di incoraggiamento ma soprattutto di inversione di tendenza- ha replicato Pecoraro Scanio -. L'Italia ha perso troppi giovani, troppi cervelli che se ne sono andati all'estero, dobbiamo essere capaci di farli ritornare creando iniziative utili".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi