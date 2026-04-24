Chicco lancia Meraviglia, sistema evolutivo per l'infanzia

Milano,24 apr. (askanews) - Presentata la nuova linea Meraviglia targata Chicco. All'ADI Design Museum, in occasione della Design Week 2026, il colosso del settore della prima infanzia porta il proprio contributo al tema del design evolutivo, un approccio progettuale che riconosce nell'osservazione e nel tempo due dimensioni fondamentali. Meraviglia nasce proprio per questo: un design evolutivo che possa crescere coerentemente alle esigenze delle famiglie, adattandosi nel tempo alle diverse fasi dello sviluppo dei bambini e integrandosi negli spazi della casa con facilità.

L'intervista a Roberto Lobetti Bodoni, Chief Marketing&Digital Officer Chicco: "Per Chicco il design non è semplicemente un aspetto della forma o dello stile, è molto di più: riguarda l'esperienza completa che le famiglie hanno con i nostri prodotti, per questo è parte integrante del processo di innovazione. Non è come un prodotto appare, ma come viene vissuto. Per questo non è una caratteristica della forma, ma è un vero e proprio linguaggio di marca. È l'insieme di scelte progettuali coerenti che attraversano tutti i prodotti, rendendoli riconoscibili nel tempo".

Realizzata in legno di faggio certificato, la linea Meraviglia coniuga qualità, durabilità, e flessibilità. Dalla sdraietta al seggiolone, alla torre di apprendimento evolutiva Chicco fino al lettino evolutivo Next2Me: un sistema di soluzioni progettate per accompagnare nel tempo l'evoluzione della famiglia e dello spazio in cui abita.

Le parole di Giulio Ceppi, Designer e membro del Board ADI: "Un progetto è evolutivo innanzitutto se si parte dall'osservazione e dalla comprensione delle diversità dei singoli utenti e se è in grado di generare un sistema aperto, quindi evolvere, trasformarsi nel tempo e nello spazio accompagnando chi lo deve usare nel tempo. Questa è la caratteristica più importante".

Il commento di Roberto Lobetti Bodoni, Chief Marketing&Digital Officer Chicco: "La linea Meraviglia è la massima espressione del design evolutivo, ovvero la capacità di rispondere alle esigenze delle diverse fasi della crescita. Il presupposto è molto semplice, se la crescita è un processo anche la parte progettuale deve saper evolvere nel tempo ed è qui che nasce la linea Meraviglia con una sedia evolutiva, una torre di apprendimento e un sistema evolutivo del sonno che accompagnano il bambino in diverse fasi".

Il 93% dei genitori afferma che la casa cambia con la crescita di un bambino, mentre più della metà riconosce la difficoltà di utilizzare spazi uguali per attività differenti. Chicco, con la sua linea Meraviglia, soddisfa esattamente la necessità che le famiglie hanno di prodotti evolutivi, che possano adeguarsi non solo ai bisogni dell'oggi ma accompagnare bimbi e genitori nel tempo.