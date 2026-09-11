Chiara Galiazzo da "Nuova Luce" alle sue canzoni tra archi ed elettronica

Milano, 11 set. (askanews) - Dare nuova veste e nuova vita alle sue canzoni reinventandole, Chiara Galiazzo esce con l'Ep "Nuova Luce", un affascinante e rivoluzionario capitolo nella sua storia musicale.

"Abbiamo scelto tra quelle più famose che non potevano fare, altre che secondo me non erano state abbastanza valorizzate e che comunque sono delle canzoni stupende e poi c'è anche la sorpresa che insomma in una traccia dell'album abbiamo inciso straordinario insieme ad Ermal Meta che nel 2015 mi regalò la canzone per portarla a Sanremo".

Il suo repertorio prende una via sonora completamente diversa che nasce da un incontro con un quartetto d'archi ed con l'elettronica.

"Sono anni che io sogno di cantare con questa formazione, quindi in realtà ho realizzato un sogno che per tanti anni ho desiderato e non avevo ancora avuto l'opportunità, il coraggio, anche trovare le persone che mi dessero l'opportunità di farlo, quindi è proprio una un finale che volevo, che mi aspettavo e che sono contenta di avere".

Nata da X Factor, ha partecipato tre volte al festival di Sanremo, ma è anche capace di allontanarsi dal mainstream, tanto che qualcuno si chiede: Ma Chiara canta ancora?

"Quello che noto è che appunto se non ci sei, le persone pensano che tu stai facendo la commercialista, ma non è così, non è così per me, non è così per tanti altri artisti. Secondo me, se vuoi stare bene dentro a questo lavoro lo fai a prescindere se il mainstream c'è o non c'è, poi se viene sei contento ma non sei dipendente dal mainstream, non lo fai solo per quello, altrimenti secondo me è modo sbagliato che comunque si rivolta anche contro a livello psicologico".

Chiara Galiazzo porterà il progetto "Nuova Luce" nello speciale tour nei teatri di cui ha regalato un'anteprima a Milano al Museo Bagatti Valsecchi.