Chiara Ferragni: con Fedez è una crisi un po' più forte, vediamo

Milano, 4 mar. (askanews) - "Tu hai raccontato tutto di voi, dall'ecografia al resto" chiede Fazio nell'intervista all'influencer Chiara Ferragni a "Che Tempo che fa". Lei risponde ammettendo la crisi di coppia: "Io non ho raccontato tutto. Ho pubblicato tanto. Non c'è una differenza fra mondo virtuale e vita. Quella è una piccola parte della mia vita. Altre cose non le racconto, ma quello che si vede è autentico".

E poi: "Si pensa che dietro ad ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, che io sia una stratega. La crisi è vera, non è una strategia. Tu rinunci alla tua privacy, ma quando chiedi la tua privacy è difficile averla". E ancora: "Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che dall'oggi al domani chiudiamo. Siamo in crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po più forte, Vediamo".