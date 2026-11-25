Roma, 25 nov. (askanews) - La fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti firma il suo primo libro per le Edizioni San Paolo: meditazioni, riflessioni e testimonianze per riscoprire la presenza di Dio nel presente e fare dell'amore una scelta concreta di ogni giorno. E se il Paradiso non fosse soltanto una promessa per il futuro, ma una realtà da vivere già oggi? È la domanda da cui prende le mosse Il paradiso adesso (Edizioni San Paolo), il nuovo libro di Chiara Amirante, in uscita il 30 novembre. Un percorso spirituale che invita a riconoscere quanto l'amore di Dio possa trovare spazio nella nostra esistenza, trasformando il modo di vivere le relazioni, le difficoltà e gli incontri di ogni giorno. Non un trattato teologico, ma un cammino concreto fatto di meditazioni nate dall'ascolto della Parola, dalla preghiera e dall'incontro con le tante ferite dell'umanità. Con uno stile diretto e immediato, l'autrice accompagna il lettore a interrogarsi sulla propria fede e a riscoprire la possibilità di lasciare entrare il Cielo nella quotidianità. Fondatrice della comunità internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante dal 1990 si dedica alle persone più fragili ed emarginate, in particolare ai giovani in difficoltà, ai detenuti e alle persone con dipendenze. Dalla sua esperienza è nata una realtà che oggi coinvolge oltre 700.000 Cavalieri della Luce, impegnati a diffondere nel mondo una rivoluzione dell'amore. Nel 2021 è stata insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo contributo al recupero delle fragilità sociali. Con Il paradiso adesso, suo primo libro per le Edizioni San Paolo, Chiara Amirante propone una riflessione sulla possibilità di vivere fin da ora la promessa del Paradiso, lasciando che l'amore di Dio trasformi concretamente la nostra vita