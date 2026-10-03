Chef Mulvaney a Torino: "Le tradizioni? Innovazioni affermate"

Torino, 3 ott. (askanews) - La California è uno dei territori agricoli più diversificati degli Stati Uniti e una destinazione in cui il rapporto tra cibo, territorio e cultura rappresenta una parte importante dell'esperienza di viaggio. E il Golden State offre un mosaico di paesaggi, produzioni e tradizioni che, per alcuni aspetti, ricordano l'Italia.

Direttamente da Mulvaney's B&L, Patrick Mulvaney, chef e ristoratore di Sacramento, risponde ad Askanews, nel quadro degli incontri californiani legati a Terra Madre Salone del Gusto Torino. "Sono cresciuto in una famiglia di origini irlandesi, quindi ho un piccolo repertorio di tradizioni che devo seguire in fatto di cibo. Ma viviamo in California, nella regione agricola più ricca del mondo, quindi 20 anni fa, quando abbiamo aperto il ristorante, abbiamo detto due cose. Il primo principio era quello che il cibo dice di essere ciò che sa, e il secondo, che i nostri menu sarebbero stati creati quotidianamente in base a ciò che i contadini portavano", ha detto.

Mulvaney ha definito il suo locale "un ristorante americano", inteso come celebrazione delle persone, del cibo e delle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Ma riferendosi alla cultura gastronomica italiana, lo chef ha sottolineato: "Quindi il cibo italiano è sempre stato un cibo a cui abbiamo guardato con ammirazione per anni, giusto? Voglio dire, le lunghe tradizioni, la quantità considerevole. L'idea che il cibo sia importante e che venga dal cuore è stata fondamentale e ha avuto una grande influenza sulla mia vita. Mentre eravamo a Bologna, qualcuno ci ha detto che noi americani, a volte sembriamo avere paura di non avere tradizioni, ma la verità è che le tradizioni non sono altro che innovazioni che si sono affermate. Qualcosa in cui bisogna investire ogni giorno".

Mulvaney ha poi spiegato come Sacramento stia costruendo il proprio futuro alimentare: "Abbiamo sempre pensato che Sacramento si trovi in una posizione unica come centro del cibo. E siamo coinvolti con Slow Food International e Slow Food USA da anni. E quando siamo arrivati qui nel 2024, ci siamo detti: 'Perché non Sacramento?' E Slow Food Italia e Slow Food International ci hanno risposto: 'Perché non andare nelle Americhe e vedere cosa possiamo fare?' Ed eccoci qui", ha aggiunto.

Il risultato è stato Terra Madre Sacramento Americas, che nel 2024 ha attirato oltre 150.000 partecipanti, e un crescente scambio tra California e Italia, con 60 persone da Sacramento presenti a Torino nel 2026, "entusiaste di rendere il 2027 ancora migliore a Sacramento".