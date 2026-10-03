Chef Leah Di Bernardo: guardo al cibo italiano attraverso mie radici

Torino, 3 ott. (askanews) - Leah Di Bernardo è la fondatrice e chef di EAT, un ristorante che propone una filosofia "dalla fattoria alla tavola", un mercato di prodotti alimentari specializzati, uno spazio per eventi e formazione sulla sostenibilità con prodotti biologici locali a Temecula in California. L'abbiamo incontrata a Torino, dove ha preso parte alla delegazione californiana per Terra Madre 2026.

Che cosa rappresenta Terra Madre per lei e com'è stata la sua esperienza qui?, le abbiamo chiesto.

"La mia esperienza con Terra Madre, e in particolare con Terra Madre qui a Torino, è sempre stata d'amore. Credo di essere stato alla prima e alla seconda edizione con mia figlia Gigi, che allora aveva nove anni. Tornando quest'anno, ciò che ho visto e notato davvero è stata la convivialità: persone che si riuniscono autenticamente, come a una festa, con il desiderio di confrontarsi, di parlare, di chiedersi da dove vengono e cosa succede nel loro villaggio, nel loro paese, nel loro stato. Per me siamo tutti uguali; dobbiamo solo abbassare la guardia e aprirci a una buona conversazione. Questo è Terra Madre".

Avete mostrato una comunità californiana di altissimo livello. Come guarda invece alla comunità italiana?

"Beh, mia nonna è italiana, di Palermo. Mio papà era di origini tedesche. Purtroppo non parlo molto bene l'italiano, mi dispiace davvero. Ma il modo in cui guardo al cibo italiano è attraverso le mie radici, il mio cuore, il mio amore. Anche questo piatto di stasera, in gran parte, è un incontro: innanzitutto perché in America non esiste una cucina completamente "nuova", a meno che non sia quella nativa americana; e poi perché noi prendiamo in prestito dalle culture. Sono entusiasta di poter prendere in prestito dalla cultura italiana per il mio cibo. Lo amo. È il meglio. Il cibo italiano è il meglio".

Qual è stato il suo "parco giochi" per diventare chef?

"Sono cresciuta circondata da donne italo-americane. Giovanna. Rosalia. Ero la piccola di famiglia. Da sempre ascoltare, annusare, desiderare di cucinare. Poi, da adulta, ho viaggiato per l'Europa: ho cucinato a Gstaad, in Belgio a La Louvière, e in Italia. Vedere il mondo e viaggiare mi hanno insegnato moltissimo sul cibo. Le persone mi hanno insegnato tantissimo sul cibo. In realtà, il mondo è il nostro terreno di gioco, no?"

Qual è il suo ingrediente preferito?

"Beh, il mio ingrediente preferito cambia continuamente. Ma amo il sumac. Amo il sumac. La mia nuova passione è usare il caffè: lo macino perché non mi piace sprecare. Dunque, cambiamo risposta: il mio ingrediente preferito è qualsiasi cosa la gente stia per buttare via e sprecare; io la uso. Abbiamo molto caffè in eccesso, quindi lo sto scomponendo, strofinandolo sul pollo - come stasera - . si può fare così tanto".

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Carla Brandolini

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