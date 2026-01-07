Checco Zalone inarrestabile, "Buen Camino" re del box office

Roma, 7 gen. (askanews) - Checco Zalone inarrestabile. "Buen Camino", il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante, uscito al cinema il giorno di Natale, è il campione d'incassi di queste feste. Ma non solo: in 13 giorni di programmazione è già uno tra i maggiori successi cinematografici di sempre al box office italiano.

"Buen Camino" ha totalizzato un incasso complessivo che sfiora i 59.000.000 di euro (58.896.398 euro); oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema da Natale ad oggi, lo hanno scelto.

Già superati i successi precedenti di Zalone come "Sole a Catinelle" e "Tolo Tolo"; per ora è il terzo maggiore incasso nella storia del cinema italiano dopo "Avatar" con oltre 68 milioni (68.600.000 euro) e "Quo Vado?" con oltre 65 (65.300.000 euro).

Il film ha dominato le presenze in sala in tutte le regioni d'Italia, da Nord al Sud, con boom di presenze, prenotazioni sold-out e performance record. Nel primo giorno di programmazione nei cinema ha incassato 5.671.922 euro, registrando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale; il record apparteneva a "Natale a New York", con 3.045.296 euro nel 2006.

L'uscita del nuovo film del comico pugliese era molto attesa, a cinque anni dall'ultimo "Tolo Tolo". Tutti i film della coppia Zalone-Nunziante hanno sbancato al botteghino e sui social il divertente videoclip del brano la "Prostata Enflamada" in spagnolo maccheronico, lanciato qualche giorno prima dell'uscita aveva alimentato la curiosità. E nemmeno per il kolossal "Avatar - Fuoco e cenere" c'è stato nulla da fare.