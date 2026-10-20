ULTIME NOTIZIE 20 OTTOBRE 2026

"Che spettacolo l'Italia!", arrivano i film per promuovere il turismo

Roma, 20 ott. (askanews) - Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha presentato "Che spettacolo l'Italia! What a movie Italia is. Quando il turismo abbraccia il cinema", alla Festa del Cinema di Roma. "I set più belli, le scene emozionanti, i luoghi delle riprese, nel racconto dei protagonisti. Il primo progetto nato per promuovere lo sviluppo del turismo italiano, attraverso gli occhi del cinema": questo il claim dello spot presentato all'Auditorium per il lancio dell'iniziativa istituzionale del MiTur. Il progetto mira a promuovere lo sviluppo nazionale e internazionale del turismo italiano attraverso la realizzazione, l'acquisizione e la divulgazione di contenuti audiovisivi originali, in qualità cinematografica, denominati film turismo, da distribuire in accoppiata a serie tv e film per le sale cinematografiche, in prima programmazione o proiezione. "E' una iniziativa a cui credo molto" e "su cui ho lavorato da tempo", ha aggiunto Mazzi.

Nei film turismo gli attori protagonisti, affiancati da co-protagonisti e dal regista, rappresenteranno e racconteranno al pubblico i luoghi delle riprese e delle scene più significative appena viste. Il progetto riguarderà territori, località, città e borghi d'Italia che non risultino semplici ambientazioni ma assumano identità, centralità e rilevanza nelle storie e in quanto tali vengano valorizzati.

I film turismo potranno avere una durata dai 5 ai 10 minuti a seconda che vengano abbinati a film per le sale cinematografiche, a film-tv o a serie tv nei formati lunga-serie o mini-serie. La presenza del film turismo a fine proiezione sarà annunciata nei titoli di testa dell'opera principale attraverso la dicitura "Quest'opera promuove lo sviluppo del turismo italiano".

I produttori potranno inviare le loro proposte al Ministero del Turismo e una commissione valuterà la coerenza di tali proposte con le finalità di promozione dello sviluppo del turismo italiano. Per la realizzazione e acquisizione dei film turismo e per le relative attività di distribuzione e divulgazione sono previsti stanziamenti fino a quattrocentomila euro a seconda che l'abbinata sia con film per le sale cinematografiche, film tv o serie tv, in formato lunga-serie o mini-serie.

Il progetto, curato dal Ministero del Turismo in collaborazione con la società in house ENIT SpA, avrà carattere sperimentale per un anno. L'avviso sarà reso pubblico martedì 10 novembre 2026.

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