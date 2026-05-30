Champions League, a Budapest si gioca la finale tra il Psg e l'Arsenal

Budapest , 30 mag. (askanews) - Allenamento di rifinitura per le due finaliste della Champions League, partita che esprime il meglio del calcio europeo. In campo a Budapest scendono il Paris Saint-Germain a caccia di uno storico bis, dopo la vittoria dello scorso anno contro l'Inter e l'Arsenal, fresco vincitore della Premier League dopo 22 anni di digiuno, che cerca la sua prima vittoria europea. Si gioca in un orario insolito, il fischio d'inizio alla Puskas Arena di Budapest è previsto alle ore 18 invece che alle 21. Una rivoluzione voluta dalla Uefa per rendere la finale di Champions League più inclusiva .