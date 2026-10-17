ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Cgil in piazza, Landini "Sciopero 20 novembre"

Cgil e 100 associazioni in piazza a Roma: lavoro, pace e welfare tra i temi al centro della manifestazione , la rabbia di gilet gialli e studenti esplode a sette messi dalle presidenziali e sfocia in violenza

MEDIASET TG5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi