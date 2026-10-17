Cgil in piazza, Landini "Sciopero 20 novembre"

Cgil e 100 associazioni in piazza a Roma: lavoro, pace e welfare tra i temi al centro della manifestazione , la rabbia di gilet gialli e studenti esplode a sette messi dalle presidenziali e sfocia in violenza
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.