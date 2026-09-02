Ceuta, Tajani: "Pericolo terrorismo lo riconosce la stessa Spagna"

Wicklow (Irlanda), 2 set. (askanews) - "Noi non abbiamo alcun problema con la Spagna, noi vogliamo soltanto difendere la nostra sicurezza, vogliamo difendere i confini dell'Italia come ho detto ancora in questi giorni c'è un pericolo jihadista, sono stati espulsi da Ceuta tre persone che erano considerate legate al jihadismo, quindi il pericolo terrorismo lo riconosce la stessa Spagna se espelle tre persone perché collegate al jiahadismo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, in Irlanda, dove si trova per la riunione informale dei ministri degli Esteri della Ue in formato "Gymnich".

"Sappiamo che attorno a Ceuta ci sono delle cellule jihadiste in territorio marocchino e quindi dobbiamo vigilare, soprattutto dopo quello che ha detto la procuratrice di Ceuta" sulla "necessità di trasferire i minorenni da Ceuta in territorio spagnolo. Bisogna vedere questi minori chi sono e dove vanno perché se vanno poi in territorio spagnolo sono persone che possono girare liberamente nel territorio europeo".