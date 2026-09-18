Ceuta, polizia trasferisce i migranti in campo provvisorio al porto

Ceuta, 18 set. (askanews) - Immagini girate da un utente mostrano centinaia di migranti, provenienti dalle spiagge di Ceuta, mentre vengono radunati dalla polizia prima di essere trasferiti in un campo provvisorio nell'area portuale dell'enclave spagnola in Nord Africa, a distanza di settimane dall'afflusso record che ha travolto il piccolo territorio.

Durante il trasferimento, la polizia ha faticato a contenere la folla di persone che si accalcava per assicurarsi uno dei 1.700 posti nella nuova struttura di tende, dopo aver trascorso settimane a vivere sulle spiagge.

Il 30 e il 31 luglio, oltre 70.000 migranti sono affluiti a Ceuta dal Marocco in un'ondata caotica e senza precedenti, che ha causato numerose vittime e scatenato dissidi all'interno dell'Unione Europea sulla delicata questione dell'immigrazione.

La maggior parte è stata rimpatriata nelle ore successive, ma migliaia di persone sono rimaste nella piccola città ormai al collasso, dormendo per strada o in tende di fortuna.