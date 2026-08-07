ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2026

Ceuta, Piantedosi: stop Schengen è sicurezza nazionale

Milano, 7 ago. (askanews) - La "reazione scomposta nel dibattito nazionale" e "le polemiche" sulla reintroduzione del Trattato di Schengen con la Spagna, dopo i fatti di Ceuta, "sono da respingere al mittente. Abbiamo adottato questa misura con l'unico obiettivo di tutelare la sicurezza nazionale: lo faremo limitatamente, quando avremo consapevolezza che il pericolo è passato saremo contenti prima di tutto per la Spagna, poi per l'Europa e poi anche per l'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo a Sorrento al tour di Fratelli d'Italia "Bar Italia".

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