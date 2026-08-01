ULTIME NOTIZIE 01 AGOSTO 2026

Ceuta, Madrid: situazione sotto controllo in meno di 48 ore

Ceuta, 1 ago. (askanews) - Madrid annuncia il ritorno alla normalità a Ceuta dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone dal Marocco.

Fernando Grande-Marlaska, ministro dell'Interno spagnolo: "In meno di 48 ore la situazione a Ceuta è completamente cambiata e si sta tornando alla normalità. Come è già stato comunicato, questa mattina presto abbiamo cominciato a installare la barriera marittima: una barriera gonfiabile e una prima linea di boe, con un canale intermedio".

Secondo Madrid, quasi tutti i migranti arrivati il 30 luglio sono già tornati in Marocco. "Coloro che sono entrati irregolarmente nel nostro Paese attraverso Ceuta il 30 luglio non hanno alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione. Per questo sappiamo che, in poco più di 24 ore, sono tornati indietro", spiega il ministro, che aggiunge: "È stato possibile ribaltare la situazione in così poco tempo anche grazie alla collaborazione decisa e costante con le autorità marocchine, con le quali manteniamo un rapporto basato sulla fiducia e su un lavoro serio, sviluppato nel corso degli ultimi anni".

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