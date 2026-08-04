Ceuta, l'Ue: "Le immagini drammatiche battono le statistiche"

Milano, 4 ago. (askanews) - L'Unione europea rivendica la risposta comune alla crisi di Ceuta. Dopo la riunione straordinaria dei ministri dell'Interno, il commissario alla Migrazione Magnus Brunner afferma che l'arrivo di 72mila migranti ha messo alla prova la sicurezza delle frontiere esterne e la capacità di resistere alla disinformazione. Il bilancio è salito a 75 morti, mentre 70mila persone sono già tornate in Marocco. Madrid assicura che lo spazio Schengen non è mai stato compromesso.

"Questi ultimi giorni sono stati un test della nostra capacità di resistenza europea e della sicurezza complessiva delle nostre frontiere esterne. Abbiamo appena concluso la riunione informale dei ministri dell'Interno sugli eventi della scorsa settimana a Ceuta. Attorno al tavolo c'è stata piena solidarietà alla Spagna".

"Da decenni l'Europa non aveva un controllo così forte sull'immigrazione illegale. Ma gli eventi di Ceuta mostrano anche chiaramente che le immagini drammatiche prevalgono sulle statistiche migliori. È una delle lezioni che dobbiamo trarre".

"Questa settimana ci ha messi alla prova nella rapidità, nella solidarietà e nella capacità di resistere alla disinformazione. Ma ha anche dimostrato che, quando è stato necessario, la situazione è stata riportata sotto controllo. Non è accaduto per caso: è accaduto perché abbiamo agito insieme. La Spagna e i suoi cittadini possono contare sul sostegno della Commissione e sulla forza della nostra Unione".