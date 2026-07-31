ULTIME NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

Ceuta, il Marocco ferma i migranti ma la corsa continua

Fnideq, (Marocco) 31 lug. (askanews) - La polizia marocchina ferma alcuni migranti al confine con l'enclave spagnola di Ceuta. Un uomo sfugge agli agenti, corre verso la recinzione e la raggiunge. Altri continuano ad affluire dalla città di Fnideq e si muovono lungo il confine in cerca di un passaggio.

Negli ultimi giorni circa 60mila persone sono entrate nel territorio spagnolo. Secondo Madrid, 37.500 hanno poi lasciato Ceuta per tornare in Marocco. L'afflusso ha superato quello del maggio 2021, quando gli arrivi furono circa 12mila.

Negli scontri alla frontiera sono rimasti danneggiati diversi veicoli.

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