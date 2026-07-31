Ceuta, 37.000 tornano in Marocco mentre gli arrivi continuano

Ceuta, 31 lug. (askanews) - Migliaia di migranti (più di 37.000 secondo il quotidiano El Pais che cita il ministero dell'Interno spagnolo) hanno cominciato a tornare in Marocco da Ceuta, mentre qualcuno continua a tentare la traversata a nuoto verso l'enclave spagnola.

In pochi giorni sono arrivate circa 60mila persone, il 70% della popolazione locale. A metà giornata, secondo il ministero dell'Interno, 25mila avevano già lasciato Ceuta. Tra loro molti rientri spontanei, perché la città era ormai satura.

Il bilancio è di almeno 57 morti. La corsa è stata alimentata anche da false voci diffuse sui social dopo una sentenza della Corte suprema sui respingimenti immediati di chi raggiunge la Spagna via mare.

Madrid ha inviato altri agenti (praticamente raddoppiata la loro presenza nell'enclave), sommozzatori, droni e un'imbarcazione della Guardia civile.