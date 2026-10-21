Cesare Cremonini presenta live a Londra il nuovo album Amateur

Londra 21 ott. (askanews) - Cesare Cremonini si mette in discussione e presenta a Londra un album potente e innovativo. E' salito sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire, uno dei luoghi simbolo della musica live londinese, per cantare per la prima volta gli 11 brani di Amateur nella città in cui il disco ha preso forma. Con lui, sia nell'album che nel live, Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane e una superband internazionale.

Con Amateur cambia anche il modo di pensare il live. Dopo un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport e arrivato agli stadi e ai grandi spazi, Cremonini sceglie di ripartire dal disco: l'idea è tornare a legare ogni concerto all'opera musicale che lo genera, lasciando che sia il disco a indicare la direzione dello spettacolo. "Ci si può sentire soli in uno stadio pieno, se il pubblico non è lì per ciò per cui hai lavorato." Il concerto a Londra è il primo passaggio di questo nuovo racconto: uno showcase costruito intorno ad Amateur, nella città in cui il disco ha preso forma e insieme ad alcuni dei musicisti che hanno contribuito a definirne il suono. Strumenti d'oro, una sezione di fiati potentissima e travolgente, il teschio dorato, l'alter ego SIG fanno parte di questa nuova maniera di comunicare.

"Mi sento libero, la libertà è sexy, ho voluto allontanarmi da me stesso e dalla mia immagine" ha detto ringraziando più volte chi ha creduto in lui e in questo progetto che esce dalle righe e si propone come qualcosa di diverso pur conservando tutta l'anima di Cremonini. Dal 24 novembre sarà Amatour a portare il nuovo progetto nei palasport italiani. L'obiettivo non è rinunciare alla dimensione spettacolare costruita negli anni, ma ripensarla a partire da Amateur, ma rimettere il nuovo album al centro dello spettacolo e lasciare che siano le canzoni a indicare, ogni volta, nuove possibilità per il palco. "Piero Gobetti scriveva: "Non mi attendo dei lettori ma dei collaboratori". È un pensiero che sento vicino: quello che cerco non sono soltanto ascoltatori, non sono soltanto dei fan ma persone disposte a entrare nelle canzoni insieme a me."

Amatour - calendario: 24 novembre Ancona, Palaprometeo (data zero - sold out) 27 novembre Bologna, Unipol Arena (sold out) 28 novembre Bologna, Unipol Arena (sold out) 30 novembre Bologna, Unipol Arena (sold out)2 dicembre Bologna, Unipol Arena 4 dicembre Bologna, Unipol Arena (sold out) 5 dicembre Bologna, Unipol Arena 6 dicembre Bologna, Unipol Arena 9 dicembre Torino, Inalpi Arena 10 dicembre Torino, Inalpi Arena 12 dicembre Torino, Inalpi Arena 15 dicembre Milano, Unipol Forum 16 dicembre Milano, Unipol Forum 18 dicembre Milano, Unipol Forum (sold out) 19 dicembre Milano, Unipol Forum (sold out) 21 dicembre Milano, Unipol Forum.