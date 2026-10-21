ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Ces Unveiled Milan, Valentini: manifattura avanzata incontra tecnologia

Milano, 21 ott. (askanews) - "La presenza del Ces in Italia è fondamentale, congiungiamo due cose: la grande capacità manifatturiera italiana e la varietà di produzione che abbiamo con l'innovazione tecnologica. Venendo qua consentiamo a chi produce di avere già le capacità tecnologiche e di avere accesso al mercato americano, agli americani diamo la possibilità di avere attraverso l'Italia l'accesso alla manifattura avanzata". Così Valentino Valentini, il viceministro delle imprese e del made in Italy al Ces Unveiled Milan, tappa europea del Ces di Las Vegas, organizzato da Cta e atteso dal 6 al 9 gennaio.

È la prima volta che l'anteprima del Ces, dopo Amsterdam e Parigi, si svolge in Italia. L'obiettivo per Valentini è fare in modo che l'Italia "sia una tappa che consente di creare delle partnership e nell'arco di due o tre anni di trovare aziende che si sono conosciute, si sono sviluppate, hanno investito e sono cresciuti col Ces, crescendo la capacità manifatturiera in Italia insieme alla competenza americana, costruendo qualcosa di nuovo".

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