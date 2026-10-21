ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Ces Unveiled Milan, Fontana: Lombardia sia centro dedicato a innovazione

Milano, 21 ott. (askanews) - Il Ces Unveiled Milan è "un appuntamento molto importante perché il Ces di Las Vegas è considerato il più grande evento che guarda all'innovazione, alla tecnologia. Io ho voluto sottolineare come non sia un caso che sia venuto proprio a Milano. Sono convinto che con le nostre startup, le nostre aziende, i centri di ricerca, le università ma anche il sistema formativo, ci siano tutte le condizioni per far diventare la nostra regione un vero grande centro dedicato alla ricerca e all'innovazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Ces Unveiled Milan 2026, all'Allianz MiCo. L'anteprima europea del Ces di Las Vegas, il grande evento tech che si svolgerà dal 6 al 9 gennaio 2027, ha debuttato per la prima volta In Italia.

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