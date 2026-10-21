ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Ces Unveiled Milan, debutta in Italia l'anteprima del Ces di Las Vegas

Milano, 21 ott. (askanews) - La tecnologia che sta trasformando il nostro presente, e soprattutto trasformerà il nostro futuro, in scena a Milano, città scelta per l'anteprima europea del Ces di Las Vegas, il grande evento tech organizzato da Cta, che si svolge dal 6 al 9 gennaio in Nevada. Dopo Parigi e Amsterdam è la volta del "Ces Unveiled Milan 2026", un debutto per l'Italia. Kinsey Fabrizio è la presidente di Cta: "È stato facile scegliere Milano - ha detto ad askanews - C'è tantissima innovazione, un vivace panorama tecnologico e di startup. Per il Made in Italy e tutto ciò che questo comporta per la produzione industriale, per non parlare del cibo meraviglioso, della bellissima città, delle persone fantastiche, della cultura e del fatto di essere in Italia. È stata una scelta facile e siamo davvero felici di essere qui"

Oltre 100 realtà hanno presentato le loro innovazioni, dalla salute allo space tech, durante l'evento, organizzato in collaborazione con l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ita/Ice), di cui Matteo Zoppas è presidente, che sta anche preparando la prossima partecipazione della delegazione a Las Vegas.

"Essere qua, avere il Ces a Milano avvicina molto le due organizzazioni e anche le due nazioni dal punto di vista delle relazioni tecnologiche relative al Ces, ci stiamo guardando dentro con più qualità e intensità e, se ci riusciamo, con una dimensione maggiore".

All'Unveiled è andata in scena anche una sfida fra startup: per la vincitrice un posto al Ces di Las Vegas.

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