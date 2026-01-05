Ces 2026, un assaggio della tecnologia del futuro al Ces Unveiled

Las Vegas, 5 gen. (askanews) - Al via a Las Vegas il Ces 2026 con l'apertura del Ces Unveiled: un assaggio del meglio della tecnologia che verrà presentata al più importante evento tech dell'anno, con i prodotti di un centinaio di start up selezionate in esposizione ai Media Days al Mandala Bay. Il Ces 2026 ospiterà oltre 4.500 espositori, tra cui circa 1.400 startup, dal 6 al 9 gennaio.
Tante le novità attese: dal debutto del CES Foundry, sezione dedicata a intelligenza artificiale, blockchain e tecnologia quantistica, agli sviluppi della robotica, alla salute digitale.