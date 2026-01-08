Ces 2026, Lenovo accende la Sphere con AI e foldable

Las Vegas (Nevada), 8 gen. (askanews) - Una scenografia degna del main event del Ces 2026 e una valanga di novità: a Las Vegas Lenovo accende la spettacolare Sphere per presentare la sua visione del futuro tra intelligenza artificiale, nuovi formati e dispositivi sempre più connessi.

Sul palco, insieme al top management del gruppo, anche partner d'eccezione come Nvidia, Qualcomm, AMD e altri big dell'industria tech, oltre a Fifa, a sottolineare il peso strategico dell'ecosistema che ruota attorno all'AI.

Al centro della scena c'è Qira, il nuovo super agente AI di Lenovo e Motorola: un sistema di intelligenza personale che lavora in modo fluido su smartphone, PC, tablet e wearable, permettendo di riprendere attività, ricevere assistenza mirata e accedere a servizi digitali in modo semplice e sicuro.

Tra le novità più attese anche Razr Fold il primo smartphone pieghevole a libro di Motorola, che unisce design compatto, funzioni AI avanzate e un'esperienza fotografica potenziata, portando l'intelligenza artificiale sempre più vicino alla vita quotidiana.

Accanto a questi lanci, Lenovo mostra l'evoluzione del suo ecosistema: laptop Yoga, PC professionali ThinkPad, soluzioni gaming Legion sempre più immersive e una serie di concept futuristici, dai display arrotolabili agli occhiali smart.