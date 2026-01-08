ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Ces 2026, le tecnologie che salvano l'ambiente in mostra a Las Vegas

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - Da un robot che studia la vita marina a una macchina che comprime la plastica, fino a un birdwatcher supportato dall'intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei prodotti tecnologici dedicati all'ambiente in mostra all'annuale Consumer Electronics Show di Las Vegas.

Questo è il robot acquatico Turtini, spiega Edo Campos di Beatbot Technology. "Turtini è stato progettto per studiare la vita marina. È un robot da ricerca. Ha l'aspetto di una tartaruga, si muove come una tartaruga, ma è dotato di numerosi sensori e telecamere, quindi può essere utilizzato nell'oceano per studiare diversi tipi di coralli, piante, vita marina e persino la qualità dell'acqua".

Cleardrop comprime varie tipologie di plastiche trasformandole in blocchi compatti, risolvendo un grosso problema del riciclo. "Il 95% della plastica morbida non viene riciclata a livello globale - spiega Matt Daly - La sua natura lo rende molto difficile da inserire nel processo di riciclaggio perché occupa molto volume e pesa quasi nulla. Quindi attualmente viene smaltito principalmente nelle discariche. È uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento da plastica nel mondo".

Birdfy è il dispositivo giusto per i birdwatcher: "È una mangiatoia per uccelli intelligente - dice Aurora Li c'è una telecamera che permette di vedere immediatamente gli uccelli e utilizziamo al'intelligenza artificiale per aiutare a riconoscerli: l'app notifica di che specie si tratta, a che ora è arrivato e cosa sta facendo".

SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi