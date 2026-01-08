Ces 2026, le tecnologie che salvano l'ambiente in mostra a Las Vegas

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - Da un robot che studia la vita marina a una macchina che comprime la plastica, fino a un birdwatcher supportato dall'intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei prodotti tecnologici dedicati all'ambiente in mostra all'annuale Consumer Electronics Show di Las Vegas.

Questo è il robot acquatico Turtini, spiega Edo Campos di Beatbot Technology. "Turtini è stato progettto per studiare la vita marina. È un robot da ricerca. Ha l'aspetto di una tartaruga, si muove come una tartaruga, ma è dotato di numerosi sensori e telecamere, quindi può essere utilizzato nell'oceano per studiare diversi tipi di coralli, piante, vita marina e persino la qualità dell'acqua".

Cleardrop comprime varie tipologie di plastiche trasformandole in blocchi compatti, risolvendo un grosso problema del riciclo. "Il 95% della plastica morbida non viene riciclata a livello globale - spiega Matt Daly - La sua natura lo rende molto difficile da inserire nel processo di riciclaggio perché occupa molto volume e pesa quasi nulla. Quindi attualmente viene smaltito principalmente nelle discariche. È uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento da plastica nel mondo".

Birdfy è il dispositivo giusto per i birdwatcher: "È una mangiatoia per uccelli intelligente - dice Aurora Li c'è una telecamera che permette di vedere immediatamente gli uccelli e utilizziamo al'intelligenza artificiale per aiutare a riconoscerli: l'app notifica di che specie si tratta, a che ora è arrivato e cosa sta facendo".