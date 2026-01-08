ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Ces 2026, la tecnologia Usa cresce nonostante le incertezze economiche

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - Nonostante l'incertezza economica e le pressioni tariffarie, l'industria tecnologica americana resta solida. Secondo un report della Consumer Technology Association (Cta), il settore raggiungerà 565 miliardi di dollari di ricavi nel 2026, con una crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente.

Il report è stato presentato durante Tech Trends to Watch, evento organizzato nei Media Days del CES 2026 a Las Vegas, dove i leader del settore hanno analizzato le tendenze e le sfide del prossimo anno.

Hardware, software e servizi continuano a espandersi: i ricavi dei dispositivi cresceranno del 3,4%, mentre la spesa dei consumatori in software e servizi salirà del 4,2%, sfiorando i 194 miliardi di dollari. Cresce inoltre l'interesse per le esperienze AI e le soluzioni premium, così come per abbonamenti e finanziamenti flessibili.

"Ci sono tre trend chiave da seguire allo show di quest'anno - ha spiegato Brian Comiskey, direttore delle ricerche di Cta - Trasformazione Intelligente, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che sta cambiando la vita dei consumatori e il lavoro nelle aziende; Tecnologie per la Longevità, che uniscono salute digitale, smart home e strumenti per il benessere offrendo vite più sane e più lunghe; e infine Ingegneria del Futuro, le innovazioni che plasmano il futuro in mobilità, energia e infrastrutture".

Il CES 2026 mette così in evidenza le principali forze che guideranno il settore, confermando che, nonostante le pressioni economiche, il mercato si sta rapidamente adattando, puntando su software, servizi e innovazione premium come motori principali della crescita nel 2026.

