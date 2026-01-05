ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Ces 2026, Harrison (Cta): Ai sarà in azione ovunque, da robotica a sanità

Las Vegas, 5 gen. (askanews) - "L'intelligenza artificiale sarà ovunque". Così Melissa Harrison, vice presidente di Cta, Consumer Technology Association, a proposito del Ces 2026, il grande evento tech in scena a Las Vegas dal 6 al 9 gennaio.

"Mi sembra che l'intelligenza artificiale si sia evoluta negli ultimi anni nelle conversazioni, e un paio di anni fa parlavamo di intelligenza artificiale in teoria, in modi teorici che potevano essere utilizzati in tutte le diverse categorie presenti all'evento - ha aggiunto - Ma quest'anno la vedrete in azione. La vedrete dalla robotica alla sanità digitale, ai gemelli digitali, alle cose che stanno accadendo nel settore industriale, in quello agricolo e in quello edile".

