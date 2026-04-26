Cerimonia in Ucraina per i 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl

Slavutych, 26 apr. (askanews) - Gli ucraini commemorano a Slavutych il 40° anniversario dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, il peggior disastro nucleare civile nella storia. La gente si è riunita nella piazza della città mentre risuonava una campana.

I partecipanti, vestiti con tute protettive bianche, hanno deposto candele e fiori davanti a un memoriale dedicato alle vittime. Slavutych è stata costruita nel 1986 proprio per ospitare gli sfollati del disastro, a 120 chilometri a nord di Kiev.