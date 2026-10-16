ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Ceo di Nvidia: i dati sono come risorse naturali per gli Stati

Milano, 16 ott. (askanews) - Il colosso tech Nvidia ha lanciato a Stoccolma un supercomputer svedese che utilizza i chip della sua azienda: la macchina, denominata Sferical One e di proprietà di aziende come AstraZeneca, Ericsson e Saab e ha lo scopo di mantenere i dati sensibili e le competenze svedesi all'interno del Paese. Una questione fondamentale per il futuro dei Paesi, ha sottolineato il ceo Jensen Huang.

"Ci sono molte aziende e molti paesi che hanno bisogno di controllare la propria intelligenza artificiale. Ci sono alcune ragioni fondamentali per cui è necessario farlo. Innanzitutto controllare i propri dati: pensate alla sovranità della Svezia e all'intelligenza artificiale che raccoglie e codifica la vostra cultura, la vostra intelligenza, la vostra gente, il vostro passato e, si spera, il vostro futuro - ha spiegato - I dati fanno parte delle vostre risorse naturali. Ne siete proprietari, non c'è motivo per cui dovreste esportare i dati per importare l'intelligenza artificiale: non ha molto senso"

Una questione che riguarda non solo i singoli Stati.

"Col tempo, ogni singola azienda diventerà un'azienda basata sull'intelligenza artificiale. Ogni settore sarà trasformato dall'Ia. Per quanto ci riguarda, è cruciale riconoscere che l'Europa deve sviluppare l'intera infrastruttura tecnologica."

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