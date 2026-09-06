Centrosinistra, Schlein: contratto alla tedesca? Ora affinare programma

Cernobbio (CO), 6 set. (askanews) - "Da mesi diciamo che settembre è il mese in cui si entra nel vivo della costruzione del programma dell'alternativa insieme a tutta l'alleanza progressita . Discuteremo insieme agli alleati il come, io ho sempre chiesto ai nostri alleati di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze ma di farla tra la gente, incontrando il mondo produttivo, il mondo sindacale, il terzo settore, gli esperti, gli scienziati quelli che non hanno avuto ascolto in questi anni da parte del governo Meloni e insieme a loro affinare un programma che sia chiaro". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del Forum TEHA di Cernobbio, commentando la proposta di Matteo Renzi per un contratto "alla tedesca" per il programma del centrosinistra. "Ci tengo a dire che nn partiamo da zero ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo fatto già in Parlamento e nel Paese", ha aggiunto Schlein.