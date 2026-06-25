ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Centrosinistra, Salis: sempre detto che continuerò a fare la sindaca

Genova, 25 giu. (askanews) - "Per quanto riguarda il Corriere della Sera è il punto di vista di un giornalista che rispetto. Ognuno è libero di fare le valutazioni che vuole, pur parlando di una sindaca che ha sempre detto che continuerà a fare il suo lavoro da sindaca".

Così la sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto a un giornalista che, a margine di una conferenza stampa, le chiedeva un commento sull'articolo del Corriere della Sera in cui Ernesto Galli della Loggia ha messo in dubbio la sua capacità di affermarsi come figura politica di rilievo nazionale.

Poi, sulle sue foto in costume al mare pubblicate dal settimanale Chi, ha detto: "Sul gossip non commento perché per fortuna abbiamo cose più importanti di cui occuparci".

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