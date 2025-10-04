Centrosinistra, Renzi: "Non lo salva una Sindaca ma una Casa riformista"

Firenze, 4 ott. (askanews) - "Il centrosinistra è fatto da storie diverse, c'è il Pd di Elly Schlein, che è molto più a sinistra, ci sono il Movimento Cinque Stelle e Avs che sono molto più a sinistra, c'è bisogno di una casa riformista che tenga insieme storie diverse, tante storie, non una, non c'è solo Italia Viva, che da sola non basta: Non c'è un sindaco o una sindaca, ieri c'era il sindaco di Milano, oggi ci saranno la sindaca di Genova e quello di Napoli... non ci salverà una persona o un partito ma soltanto una grande casa riformista". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13.

"La Casa riformista c'è se Italia Viva la costruisce, senza Italia Viva non c'è Casa riformista, con Italia Viva soltanto non basta la Casa riformista. E' importate che non ci siano protagonismi, anche da parte nostra" e "degli altri" "ed è interessante quello che ha detto ieri Beppe Sala quando ha detto costruiamo una convenzione riformista" ha aggiunto Renzi.