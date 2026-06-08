ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Centrosinistra, Conte: ora è tempo programma, poi scelta su primarie

Genova, 8 giu. (askanews) - "Il perimetro della coalizione sarà l'ultima cosa che andremo a definire. Il perimetro ovviamente è dato dall'adesione delle altre forze a questo progetto, dall'affidabilità dei compagni di viaggio e dal fatto che si possa, per quanto ci riguarda, costruire un progetto di cambiamento e non certo una sommatoria di tante istanze politiche o di partito messe assieme. Tutto il resto verrà dopo. Anche lascelta sulle primarie è ovvio che verrà dopo, questo è il tempo del programma, l'ho detto più volte".

Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, parlando delle elezioni politiche del 2027 a margine della visita ad un asilo di Genova restaurato con i fondi del Pnrr.

"Continuate - ha aggiunto Conte rivolgendosi ai giornalisti presenti - a parlare sempre di campo largo, io parlo sempre di campo progressista. Campo largo è una formula di estensione quantitativa che non significa nulla. Dobbiamo costruire un progetto serio e progressista, perché altrimenti non ci differenzieremo da questo governo che è andato lì per amministrare e gestire il potere. Noi invece dobbiamo cambiarlo questo Paese".

"I '100 spazi aperti spazi aperti della democrazia' - ha concluso il leader del M5s - ci hanno consentito di raccogliere tantissime idee e soluzioni. Alcune sono anche particolarmente brillanti, particolarmente utili e rispondenti ai bisogni concreti dei cittadini. Descrivono le priorità che avvertono famiglie e imprese e offrono delle concrete soluzioni. Fra un po' saremo in condizione di elaborare tutto questo materiale e di portarlo poi in dote alle altre forze di opposizione con cui lavoreremo".

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