Centrodestra, Sasso: Futuro Nazionale interlocutore serio e attendibile

Roma, 11 feb. (askanews) - Votando a favore della questione di fiducia al decreto Ucraina "Futuro nazionale oggi ha dimostrato di essere un interlocutore serio e attendibile per il centrodestra": lo ha detto il deputato vannacciano Rossano Sasso in un punto stampa a Montecitorio, con accanto i colleghi Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo.

"FnV - ha aggiunto - però è coerente: ribadiamo il nostro no a un decreto che invia per la 13esima volta armi e soldi per Zelensky. Gli ordini del giorno restano in piedi, chiederemo ai deputati di centrodestra di votarli. Anziché dare altri soldi a Zelensky, noi vogliamo che uomini e mezzi siano usati per la sicurezza degli italiani. Perché ogni giorno nelle nostre strade e nelle nostre città c'è una guerra che subiscono gli italiani, ci sono balordi che imperversano, stuprano, rapinano e ammazzano: adesso vorremmo un decreto Italia".

"Quanto al voto di fiducia, noi abbiamo votato convintamente sì, perché non vogliamo dare alibi a nessuno", ha concluso.

