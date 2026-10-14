ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Centrodestra, C. De Luca: non siamo competitor Lupi, supereremo il 3%

Roma, 14 ott. (askanews) - "Non giochiamo una partita per fare il miglior perdente, non giochiamo a perdere. Abbiamo una prospettiva importante di poter rappresentare nel centrodestra una novità che va ben oltre il 3%". Lo ha detto il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio.

"Ci tengo a sottolinearlo perché mi si fanno domande rispetto all'amico Lupi: non siamo competitor di Lupi. Il nostro obiettivo è avere oltre il 3% e ci sono tutte le condizioni per poterlo realizzare", ha aggiunto con riferimento al sistema elettorale che prevede entrino in Parlamento solo le liste che superano lo sbarramento del 3% e, sotto questa soglia, la lista che in coalizione risulti come miglior perdente.

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