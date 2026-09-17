Centri storici Campania, Sangiuliano: basta calamite e kebab

Roma, 17 set. (askanews) - "I nostri centri storici sono violentati da orrendi negozi che vendono calamite e che fanno riferimento ad immigrati del Bangladesh oppure da negozi di kebab. E' un'autentica violenza della nostra identità, della nostra tradizione e della nostra storia. Abbiamo presentato in Consigio Regionale la proposta di legge "Misure per la tutela dell'identità dei centri storici e delle tradizioni dell'artigianato e del commercio locale", con la quale vogliamo impedire questo autentico scempio dei nostri centri storici, della nostra identità e della nostra tradizione e impedire nei centri storici della Campania di questi negozi che vendono calamite e kebab. Anche perchè ci domandiamo come fanno questi negozi con questi prodotti a basso costo a pagare affitti così elevati , c'è qualcosa di poco chiaro e di torbido su cui credo che le autorità preposte debbano indagare".

Lo ha dichiarato Gennaro Sangiuliano, leader dell'opposizione in Campania, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane e Sebastiano Odierna e alla presenza dei consiglieri Roberto Celano, Lea Romano, Susy Panico e Mimì Minella, illustrando la proposta di legge regionale per lo stop alla proliferazione di negozi di souvenir standardizzati e di alcune attività di ristorazione, principalmente riferiti alla vendita di calamite e kebab, nei centri storici della Campania. Questo infatti l'obiettivo della proposta di legge regionale "Misure per la tutela dell'identità dei centri storici e delle tradizioni dell'artigianato e del commercio locale", presentata dal centrodestra in Consiglio regionale.