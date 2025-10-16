Roma, 16 ott. (askanews) - Il 6 ottobre ha preso l'avvio il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. L'edizione 2025 coinvolge 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all'integrazione dei dati raccolti attraverso tre diverse rilevazioni campionarie - denominate "da Lista", "Areale - componente A" e "Areale - componente L2" - con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il Censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell'intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

I primi risultati dell'edizione 2025 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2026.