"Cena di Classe", Mandelli: io maschio Omega, tra maschi Alfa e nerd

Roma, 25 mar. (askanews) - E' basata sulla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari "La cena di classe" che Francesco Mandelli porta al cinema dal 26 marzo: una commedia agrodolce sui millennials che ha diretto e interpretato insieme ad un gruppo di attori fra cui Herbert Ballerina, Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Andrea Pisani. "Io ero un pagliaccio, un giullare, dico sempre che ero un maschio Omega, cioè non ero Alfa però li potevo frequentare perché ero un giocherellone, li facevo ridere, però frequentavo anche tutta la sfera nerd, i bravi della classe. - ha raccontato Manelli - E cercavo di sopravvivere nel casino della giungla del liceo e capire chi sei. Un po' io chi ero? Ero l'attorino della classe".

Nel film diciassette anni dopo il diploma degli ex compagni di liceo si ritrovano per il funerale di uno di loro. Da una cena carica di nostalgia si arriva ad una notte di eccessi, segreti e confessioni, che porta tutti a fare i conti con il proprio passato, con scelte, disillusioni e fallimenti. E tutti insieme, proprio nella loro ex scuola, cercheranno il riscatto di una vita. "In qualche modo hanno un po' perso quella leggerezza lì, alla fine fanno questa messa in scena che potrebbe essere una figata o una c.. Che è quello che ci dicevamo noi sul set mentre giravamo il film. - ha ironizzato Mandelli - Alla fine con questa boutade si salvano, a volte provare a fare un tiro da centro campo magari può essere la soluzione giusta".