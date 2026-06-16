Cellula terroristica anarchica, 7 arresti anche per attentati a treni

Milano, 16 giu. (askanews) - La polizia ha arrestato 7 persone accusate di far parte di una cellula terroristica anarchica con base a Roma, ma in contatto con realtà simili in tutta Italia, (Milano, Bologna, Forlì-Cesena e Napoli). Per 5 è stato disposto il carcere e per 2 gli arresti domiciliari.

Secondo le indagini della Digos l'obiettivo del gruppo criminale era compiere "atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico".

Due degli arrestati sono anche accusati di aver partecipato al sabotaggio compiuto il 14 febbraio 2026 alla rete ferroviaria dell'Alta Velocità Roma - Firenze con l'uso di esplosivi rudimentali che hanno provocato gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455 mila euro.

Un sabotaggio, così come un altro contestuale sulla linea Roma - Napoli, rivendicato come una azione antimilitarista e di attacco alle infrastrutture in riferimento alle Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina.

Fra gli obiettivi del gruppo anche quello di mantenere attiva la mobilitazione dell'area anarco-insurrezionalista per Alfredo Cospito e la sua detenzione in carcere al regime del 41-bis