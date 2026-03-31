Céline Dion annuncia ritorno sul palco: a Parigi, il regalo più bello

Roma, 31 mar. (askanews) - Il palco come regalo di compleanno: per celebrare i suoi 58 anni, l'artista canadese Céline Dion ha annunciato in un video - nel giorno in cui ha compiuto gli anni (30 marzo) - una serie di dieci concerti a settembre e ottobre a Parigi, segnando ufficialmente il suo ritorno dopo sei anni di assenza dalle scene.

"Ciao a tutti. Nella mia carriera ho registrato molti messaggi di auguri, ma questa è la prima volta che ne registro uno per il mio compleanno. E anche se è stato un po' difficile tenerlo nascosto a me stessa, voglio farvi sapere che sto benissimo, mi prendo cura della mia salute, mi sento bene, ho ripreso a cantare e persino a ballare un po'. Ovviamente, sapete, mi piace tantissimo. Ma devo dirvi una cosa molto importante. In questi ultimi anni, ogni giorno che è passato, ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Anche nei momenti più difficili, voi eravate lì per me. Mi avete aiutato in modi che non riesco nemmeno a descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto. Mi siete mancati tantissimo. E questo mi riporta al mio compleanno, in realtà. Quest'anno riceverò il regalo più bello della mia vita. Avrò la possibilità di vedervi, di esibirmi di nuovo per voi a Parigi, a partire da settembre di quest'anno", ha dichiarato la cantante canadese.

"Sono felicissima. Sono pronta per farlo. Mi sento bene. Sono forte. Sono emozionata. Ovviamente, certo, un po' nervosa. Ma soprattutto, sono grata a tutti voi", ha sottolineato la cantante.