ULTIME NOTIZIE 07 FEBBRAIO 2026

Cecchini di Sarajevo, si allarga l'indagine

Sarà interrogato lunedì dai magistrati di Milano l'uomo accusato di essere uno dei cosiddetti "cecchini del weekend" che avrebbero pagato per colpire civili inermi nel corso della guerra serbo-bosniaca.

