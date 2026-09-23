Ceccardi (Lega): sinistra complice dell'avanzata dell'Islam in Italia

Milano, 23 set. (askanews) - "La Lega da sempre difende l'identità e la tradizione del popolo italiano e credo che questa sia una battaglia oggi controcorrente, ma Oriana Fallaci già venti anni fa, diceva "sveglia occidente". A 20 anni da quella sveglia l'Europa si accorge di cosa sta succedendo? Le moschee abusive stanno proliferando, ci sono 60mila bambine e donne infibulate, i matrimoni forzati e la poligamia sono una realtà anche in Italia non solo nelle grandi città ma anche nei comuni di medie dimensioni. Questo sta accadendo in tutta Italia con la compiacenza della sinistra pensando di avere dagli immigrati un esercito elettorale di riserva. Io credo che la sinistra italiane ed euorpea oltre che complice sia anche un po' stupida. Perché gli islamici faranno i propri partiti islamici, come a Roma con Muro 27". Lo ha detto l'europdeputata della Lega Susanna Ceccardi, alla presentazione del pacchetto di norme della Lega contro l'integralismo islamico.